Google и Yandex представляют жителям и гостям города маршруты Владивостока
Туристические маршруты, проходящие по центральной части Владивостока, появились на картах Google и Yandex. В список попали самые популярные среди туристов и интересные объекты, сообщает Туристический портала Приморья.
Отбор, формирование маршрутов и нанесение их на интернет-карты провели в Туристско-информационном центре края. Теперь любой желающий может, пройдя по ссылкам либо используя QR код, познакомиться со списком маршрутов по основным достопримечательностям Владивостока. На карты нанесено их расположение и подробное описание.
Все туристические маршруты по Владивостоку на платформе Yandex можно посмотреть по ссылке http://bit. do/primtravelyandexmapps.
Туристические маршруты в рамках платформы Google:
Маршрут «Город у моря» — http://bit. do/marsh1
Маршрут «Знакомство с Владивостоком» — http://bit. do/marsh2
Маршрут «Владивостокские истории» — http://bit. do/marsh3
Маршрут «Путь боевой славы» — http://bit. do/boevayaslava
Маршрут «Тигры Владивостока» — http://bit. do/tigrivl
Маршрут «Европейский Владивосток» — http://bit. do/evropavl
Маршрут «Вечерний Владивосток» — http://bit. do/vechervl
Маршрут «Набережные Владивостока» — http://bit. do/naberezhniyevl
Маршрут «Прогулка с Элеонорой Лорд Прей» — http://bit. do/progulkasprey
Маршрут «Миллионка. Китайский квартал» — http://bit. do/millionkavl
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ИСТОЧНИК KP.RU