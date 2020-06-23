2020-06-23T08:15:48+03:00
Общество

Google и Yandex представляют жителям и гостям города маршруты Владивостока

Отобрали и нанесли на интернет-карты наиболее интересные объекты сотрудники Туристско-информационного центра края
Никита СЕРГЕЕВ
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Скриншот Яндекс.КартыСкриншот Яндекс.Карты
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Туристические маршруты, проходящие по центральной части Владивостока, появились на картах Google и Yandex. В список попали самые популярные среди туристов и интересные объекты, сообщает Туристический портала Приморья.

Отбор, формирование маршрутов и нанесение их на интернет-карты провели в Туристско-информационном центре края. Теперь любой желающий может, пройдя по ссылкам либо используя QR код, познакомиться со списком маршрутов по основным достопримечательностям Владивостока. На карты нанесено их расположение и подробное описание.

Все туристические маршруты по Владивостоку на платформе Yandex можно посмотреть по ссылке http://bit. do/primtravelyandexmapps.

Туристические маршруты в рамках платформы Google:

Маршрут «Город у моря» — http://bit. do/marsh1

Маршрут «Знакомство с Владивостоком» — http://bit. do/marsh2

Маршрут «Владивостокские истории» — http://bit. do/marsh3

Маршрут «Путь боевой славы» — http://bit. do/boevayaslava

Маршрут «Тигры Владивостока» — http://bit. do/tigrivl

Маршрут «Европейский Владивосток» — http://bit. do/evropavl

Маршрут «Вечерний Владивосток» — http://bit. do/vechervl

Маршрут «Набережные Владивостока» — http://bit. do/naberezhniyevl

Маршрут «Прогулка с Элеонорой Лорд Прей» — http://bit. do/progulkasprey

Маршрут «Миллионка. Китайский квартал» — http://bit. do/millionkavl

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ИСТОЧНИК KP.RU

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