Состоится суд над экс-начальником ж/д станции «Владивосток»

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:53:08+03:00

Бывший руководитель обвиняется в получении взяток на сумму более 7 миллионов рублей

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Бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций отправился под суд за получение взяток на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Взятки экс-начальник брал «за помощь» в оформлении контейнеров с грузами, сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Еще летом прошлого года ведомство информировало о том, что начальника ж/д станции «Владивосток» и замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций подозревают в получении взяток от представителей коммерческих организаций. Общий размер взяток, по предварительным данным, составляет несколько сотен тысяч рублей.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении жителя Владивостока 1977 года рождения завершено. Он обвиняется по трем эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» и двух эпизодах по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что бывший руководитель станции с 2014 по 2017 годы получил от представителя коммерческой фирмы взятки на общую сумму в 3,3 миллиона рублей, в том числе за ускоренное прохождение рефрижераторных контейнеров с грузом по станциям Приморского края. Также с 2015 по 2016 годы получил взятку в 2,2 миллиона рублей от другого предпринимателя за «покровительство по службе».

Кроме того фигурант дела получил в 2016-2017 годах взяток на общую сумму 714 тысяч рублей за «содействия» коммерческому предприятию, также от другого предпринимателя — взятку в 510 тысяч рублей. И еще один предприниматель передал мздоимцу 278 тысяч рублей.

Имущество обвиняемого арестовано, в том числе более 350 тысяч рублей и жилое помещение стоимостью свыше 8 миллионов рублей. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и оказал содействие следствию.

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ИСТОЧНИК KP.RU