Осужденные Приморья будут работать на рыбопромышленный холдинг «Доброфлот»
Первый участок Исправительного центра будет создан на базе крупнейшего рыбопромышленного холдинга Дальнего Востока «Доброфлот». Начальник ИЦ-1 Денис Аракчеев и генеральный директор ОАО «Южморрыбфлот» Александр Ефремов подписали Договор о намерениях, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
Такие участки будут создаваться на территории предприятий края для осужденных к принудительным работам. Согласно Федерального закона № 179 (вступил в силу первого января 2020 года) участки будут функционировать на объектах организаций, на их базе будут созданы общежития, осужденных обеспечат оплачиваемой работой, а контролировать процесс будут сотрудники уголовно-исполнительной системы.
На предприятии «Доброфлот» будут трудоустроены до 200 осужденных к принудительным работам.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU