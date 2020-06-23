2020-06-23T09:42:15+03:00
Общество

Осужденные Приморья будут работать на рыбопромышленный холдинг «Доброфлот»

ГУФСИН и ОАО «Южморрыбфлот» подписали договор о намерениях создать на предприятии первый участок Исправительного центра
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: инстаграм-паблик dobro_flotФото: инстаграм-паблик dobro_flot
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Первый участок Исправительного центра будет создан на базе крупнейшего рыбопромышленного холдинга Дальнего Востока «Доброфлот». Начальник ИЦ-1 Денис Аракчеев и генеральный директор ОАО «Южморрыбфлот» Александр Ефремов подписали Договор о намерениях, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.

Такие участки будут создаваться на территории предприятий края для осужденных к принудительным работам. Согласно Федерального закона № 179 (вступил в силу первого января 2020 года) участки будут функционировать на объектах организаций, на их базе будут созданы общежития, осужденных обеспечат оплачиваемой работой, а контролировать процесс будут сотрудники уголовно-исполнительной системы.

На предприятии «Доброфлот» будут трудоустроены до 200 осужденных к принудительным работам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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