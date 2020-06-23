2020-06-23T09:56:39+03:00
Общество

График работы отделений Сбербанка во Владивостоке в день проведения парада Победы

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График работы отделений Сбербанка во Владивостоке в день проведения парада ПобедыГрафик работы отделений Сбербанка во Владивостоке в день проведения парада Победы
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Дальневосточный Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в день проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

24 июня (среда) будут работать дежурные офисы по стандартным режимам работы воскресенья.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Напоминаем, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

- 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

- 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

- 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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