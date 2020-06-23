2020-06-23T10:24:28+03:00
Общество

Съемочная группа телеканала «Россия — 1» побывала в Приморье

Результатом «вояжа» к берегам Японского моря станет очередной выпуск туристической передачи «По секрету всему свету» [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт правительства Приморского краяФото: сайт правительства Приморского края
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Съемочная группа федерального канала «Россия-1» телепередачи «По секрету всему свету» провела неделю на разных точках и локациях Приморья. Телевизионщики прилетели в регион в период режима повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса, поэтому работали, как заверяет сайт правительства Приморья, с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

«По секрету всему свету» это известная телепрограмма, продвигаю bleisure (деловой туризм + отдых). Помогали работать гостям специалисты Туристско-информационного центра Приморья (ТИЦ).

«Чем понравилось, запомнилось и зацепило Приморье? Морской бриз, непредсказуемая погода, интересный рельеф и ландшафт, вкусные гастрономические изыски, природные достопримечательности, три парусных суда, которые стояли в бухте Золотой Рог и многое другое», — рассказали участники команды.

Как сообщает краевой ТИЦ, Владивосток часто становится местом для съемок программ о путешествиях. В прошлом году в Приморье были организованы 14 фам-туров, включая приезд блогера-миллионника Vivi, корейских YouTube-блогеров, японских звезд J-pop и других. Также в 2019-ом край посещали съемочные группы российских телепередач, в том числе «Поедем, поедим!».

СПРАВКА:

Ведущие программы «По секрету всему свету»: Марк Богатырев и Ольга Кузьмина. В субботнем утреннем эфире ведущие представляют зрителям разные точки планеты, рассказывают про местные «фишки», секреты и лайфхаки.

Фото: сайт правительства Приморского края

Фото: сайт правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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