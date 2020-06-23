Гостиницы, ландшафтные и исторические парки начнут работать в Приморье с 24 июня
Со среды, 24 июня в Приморском крае начнут работу гостиницы, прошедшие проверку административных комиссий. Об этом на очередном заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом заявил губернатор края Олег Кожемяко.
— С завтрашнего дня они смогут работать в полном объеме, сохраняя «социальное дистанцирование» граждан, перчаточно-масочный режим. Также открываются ландшафтные и исторические парки, — сообщил глава региона.
При этом Кожемяко добавил, что при сохранении тенденции к снижению заболеваемости к выходным будут открыты и летние кафе.
— Мы должны поэтапно перейти и к открытию фитнес-клубов, больших магазинов, других предприятий. При этом необходимо усилить работу административных комиссий, в том числе в сфере общественного транспорта. Вспышек заболевания допустить нельзя, — резюмировал губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU