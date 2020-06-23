Гостиницы, ландшафтные и исторические парки начнут работать в Приморье с 24 июня

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:42:46+03:00

При благоприятном развитии ситуации с коронавирусом к выходным дням возможно открытие и летних кафе

Изменить размер текста: A A

Со среды, 24 июня в Приморском крае начнут работу гостиницы, прошедшие проверку административных комиссий. Об этом на очередном заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом заявил губернатор края Олег Кожемяко.

— С завтрашнего дня они смогут работать в полном объеме, сохраняя «социальное дистанцирование» граждан, перчаточно-масочный режим. Также открываются ландшафтные и исторические парки, — сообщил глава региона.

При этом Кожемяко добавил, что при сохранении тенденции к снижению заболеваемости к выходным будут открыты и летние кафе.

— Мы должны поэтапно перейти и к открытию фитнес-клубов, больших магазинов, других предприятий. При этом необходимо усилить работу административных комиссий, в том числе в сфере общественного транспорта. Вспышек заболевания допустить нельзя, — резюмировал губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU