2020-06-23T10:42:46+03:00
Общество

Гостиницы, ландшафтные и исторические парки начнут работать в Приморье с 24 июня

При благоприятном развитии ситуации с коронавирусом к выходным дням возможно открытие и летних кафе
Никита СЕРГЕЕВ
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Власти Приморья с 24 июня разрешили работу гостиницВласти Приморья с 24 июня разрешили работу гостиницФото: Сергей БАЛАНОВ
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Со среды, 24 июня в Приморском крае начнут работу гостиницы, прошедшие проверку административных комиссий. Об этом на очередном заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом заявил губернатор края Олег Кожемяко.

— С завтрашнего дня они смогут работать в полном объеме, сохраняя «социальное дистанцирование» граждан, перчаточно-масочный режим. Также открываются ландшафтные и исторические парки, — сообщил глава региона.

При этом Кожемяко добавил, что при сохранении тенденции к снижению заболеваемости к выходным будут открыты и летние кафе.

— Мы должны поэтапно перейти и к открытию фитнес-клубов, больших магазинов, других предприятий. При этом необходимо усилить работу административных комиссий, в том числе в сфере общественного транспорта. Вспышек заболевания допустить нельзя, — резюмировал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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