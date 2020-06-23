Приморцы поддержали идею голосования по поправкам к конституции в удобный для них день

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:44:50+03:00

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Жители Приморья активно поддержали идею досрочного голосования по внесению поправок в конституцию. Во главу угла сейчас поставлена безопасность людей, именно поэтому многие люди воспользуются резервными днями, а кто-то и вовсе проголосует на дому.

Приморье готовится к семидневному голосованию по внесению поправок в конституцию. Жители края твердо намерены высказаться, о чем свидетельствуют данные социологических опросов. Многие граждане при этом намерены отдать свой голос не в основной день голосования, 1 июля, а раньше. Мотивация проста - безопасность в период сложной эпидемиологической обстановки.

- Я собираюсь голосовать досрочно, как и многие члены нашей организации, - говорит Наталья Кокорева, директор Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Родные люди». - Мне бы не хотелось, чтобы со мной, с членами моей семьи что-то случилось. Под ударом и члены нашей организации - люди старшего поколения - они ведь в группе риска, им нельзя находиться при большом скоплении людей. При досрочном голосовании желающих будет гораздо меньше. Но что самое важное, что есть возможность проголосовать на дому. Узнав об этом, наши серебряные волонтеры очень обрадовались, они уже прозвонили избирательные комиссии и договорились о том, чтобы к ним члены избирательной комиссии пришли в удобное для них время.

Кстати, 1 июля объявлен на всей территории России нерабочим днем с сохранением заработной платы. Таким образом, проголосовав досрочно, люди получат еще один выходной, свободный от каких-либо важных дел.

- Во-первых, у меня сейчас мама болеет, и подвергать ее риску я считаю неправильным. Во-вторых, это безопаснее, потому что если все придут на участки первого июля, то будет очень большой ажиотаж, из-за чего вырастет эпидемиологическая напряженность. В-третьих, это просто удобнее, можно голосовать когда захочешь. Данная ситуация и то, как будет организовано голосование, показывает открытость наших властей и желание все сделать правильно и честно, - говорит Евгений Ерофеев, член регионального отделения общероссийского движения «Сильная Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU