Находку открыли для свободного посещения с 24 июня
Со среды, 24 июня в Приморском крае снимаются введенные ранее ограничения на въезд и выезд в город Находка. Об этом сообщил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 губернатор Приморья Олег Кожемяко.
— Снимаем пропускной режим с Находки, — заявил Кожемяко.
Напомним, карантинные ограничения в третьем по величине городе Приморья были введены 8 мая. Часть трассы была перекрыта бетонными блоками. Пропускались лишь те, кто едет на работу или к больным родственникам. Были отменены рейсы междугородних автобусов и электрички.
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ИСТОЧНИК KP.RU