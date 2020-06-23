2020-06-23T10:56:01+03:00
Общество

Находку открыли для свободного посещения с 24 июня

Карантинные ограничения, связанные с пандемией нового коронавируса, распорядился отменить губернатор
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Гора Сестра в НаходкеГора Сестра в НаходкеФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Со среды, 24 июня в Приморском крае снимаются введенные ранее ограничения на въезд и выезд в город Находка. Об этом сообщил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 губернатор Приморья Олег Кожемяко.

— Снимаем пропускной режим с Находки, — заявил Кожемяко.

Напомним, карантинные ограничения в третьем по величине городе Приморья были введены 8 мая. Часть трассы была перекрыта бетонными блоками. Пропускались лишь те, кто едет на работу или к больным родственникам. Были отменены рейсы междугородних автобусов и электрички.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голосование по поправкам к Конституции: рассказываем, как жители Приморья смогут сделать свой выбор, не выходя из дома
Находку открыли для свободного посещения с 24 июня
Приморцы поддержали идею голосования по поправкам к конституции в удобный для них день
Гостиницы, ландшафтные и исторические парки начнут работать в Приморье с 24 июня
Съемочная группа телеканала «Россия — 1» побывала в Приморье
График работы отделений Сбербанка во Владивостоке в день проведения парада Победы
Осужденные Приморья будут работать на рыбопромышленный холдинг «Доброфлот»
Состоится суд над экс-начальником ж/д станции «Владивосток»
Google и Yandex представляют жителям и гостям города маршруты Владивостока
Хабаровчане бьются с гусеницами на улицах Владивостока
Премьера масштабного фильма, снятого на «Земле леопарда», состоялась на южнокорейском телевидении EBS
К 160-летию Владивостока выпущена почтовая открытка с закодированным посланием
Аналитики рассказали, как в Приморском крае оживает сфера торговли и услуг