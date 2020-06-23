Находку открыли для свободного посещения с 24 июня

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:56:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Со среды, 24 июня в Приморском крае снимаются введенные ранее ограничения на въезд и выезд в город Находка. Об этом сообщил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 губернатор Приморья Олег Кожемяко.

— Снимаем пропускной режим с Находки, — заявил Кожемяко.

Напомним, карантинные ограничения в третьем по величине городе Приморья были введены 8 мая. Часть трассы была перекрыта бетонными блоками. Пропускались лишь те, кто едет на работу или к больным родственникам. Были отменены рейсы междугородних автобусов и электрички.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU