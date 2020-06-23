Голосование по поправкам к Конституции: рассказываем, как жители Приморья смогут сделать свой выбор, не выходя из дома

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:51:22+03:00

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Эпидемиологическая ситуация, вызванная распространением коронавируса, внесла коррективы едва ли не вовсе сферы жизни общества. Власти, чтобы обезопасить россиян от риска заражения, впервые объявили о продлении голосования по поправкам к Конституции РФ. Как показывает международный опыт, это поможет снизить напряжение на участках. Заранее сделать свой выбор можно будет любому желающему с 25 по 30 июня. 1 июля – объявлено официальным днем голосования.

Рассказываем о всех способах голосования, для которых не потребуются дополнительные документы и справки. Кстати, впервые в России свой выбор можно сделать одинаково всем как на участках, так и на дому. Для последнего варианта нужно только сообщить о своем желании участковой избирательной комиссии. Это можно сделать 3 способами:

1. Позвонить в ТИК или УИК

2. Подать заявление через портал «Госуслуги»

3. Лично в УИК

Разумеется, все варианты будут максимально безопасными для участников голосования. На участках будут измерять температуру, помещения продезинфицируют, а ношение масок и перчаток даже не обсуждается.

Кстати, голосование на дому и вовсе будет бесконтактным. На дверной ручке жителя Приморья повесят запечатанный пакет с бюллетенем, брошюрой, а также максами, перчатками и одноразовой ручкой. После того, как участник самостоятельно заберет пакет и сделает свой выбор, ему понадобиться опустить бюллетень в ящик, который оставят на лестничной площадке. Принцип работы комиссии прост – голосование по поправкам к Конституции должно быть безопаснее, чем поход в магазин.

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ИСТОЧНИК KP.RU