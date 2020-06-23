Голосование по поправкам к Конституции: рассказываем, как жители Приморья смогут сделать свой выбор, не выходя из дома
Эпидемиологическая ситуация, вызванная распространением коронавируса, внесла коррективы едва ли не вовсе сферы жизни общества. Власти, чтобы обезопасить россиян от риска заражения, впервые объявили о продлении голосования по поправкам к Конституции РФ. Как показывает международный опыт, это поможет снизить напряжение на участках. Заранее сделать свой выбор можно будет любому желающему с 25 по 30 июня. 1 июля – объявлено официальным днем голосования.
Рассказываем о всех способах голосования, для которых не потребуются дополнительные документы и справки. Кстати, впервые в России свой выбор можно сделать одинаково всем как на участках, так и на дому. Для последнего варианта нужно только сообщить о своем желании участковой избирательной комиссии. Это можно сделать 3 способами:
1. Позвонить в ТИК или УИК
2. Подать заявление через портал «Госуслуги»
3. Лично в УИК
Разумеется, все варианты будут максимально безопасными для участников голосования. На участках будут измерять температуру, помещения продезинфицируют, а ношение масок и перчаток даже не обсуждается.
Инфографика.Фото: Правительство Приморского края
Кстати, голосование на дому и вовсе будет бесконтактным. На дверной ручке жителя Приморья повесят запечатанный пакет с бюллетенем, брошюрой, а также максами, перчатками и одноразовой ручкой. После того, как участник самостоятельно заберет пакет и сделает свой выбор, ему понадобиться опустить бюллетень в ящик, который оставят на лестничной площадке. Принцип работы комиссии прост – голосование по поправкам к Конституции должно быть безопаснее, чем поход в магазин.
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ИСТОЧНИК KP.RU