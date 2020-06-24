Спортсмен из Приморья отправится в одиночную SUP-экспедицию по следам адмирала Невельского

24 Июнь 2020 2020-06-24T00:22:43+03:00

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Приморский спортсмен-экстремал Максим Харченко в начале июля отправится в одиночную «SUP-экспедицию по следам адмирала Невельского. Амур». В планах — пройти на SUP-борде 800 километров за полтора месяца.

Фото: сайт Общества изучения Амурского края

Как сообщает пресс-служба Общества изучения Амурского края, стартует необычная экспедиция в поселке Де-Кастри Хабаровского края, в заливе Чихачева, где в 1853 году был основан пост Александровский. Экспедиция обойдет мыс Орлова и дойдет до бухты Табо. Далее по реке Табо и системе озер Кизи экспедиция подойдет к месту основания Мариинского Поста. Затем по протоке путешественник выйдет в Амур и дойдет до города Николаевск-на-Амуре. Финиш экспедиции запланирован в Заливе Счастья, где 170 лет назад было основано первое русское постоянное военно-административное поселение вблизи устья реки Амур.

Фото: сайт Общества изучения Амурского края

Спортсмен отправляется в экспедицию, чтобы привлечь внимания общественности к личности выдающегося русского морского офицера Геннадия Невельского и его заслугам в присоединении территории Дальнего Востока к России.

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ИСТОЧНИК KP.RU