2020-06-24T00:43:56+03:00
Общество

Портал госуслуг стал доступен каждому жителю Приморья

Сейчас в электронном виде на государственном портале доступно 20 услуг
Никита СЕРГЕЕВ
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Воспользоваться порталом госуслуги теперь можно из любого уголка ПриморьяВоспользоваться порталом госуслуги теперь можно из любого уголка ПриморьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти Приморья объявили о завершении мероприятий по подключению территорий края к Региональному порталу государственных и муниципальных услуг. Муниципальные и государственные услуги в электронном виде стали доступны жителям всех уголков региона. Это позволяет значительно упростить получение гражданами и предпринимателями государственных и муниципальных услуг.

«Например, популярна комплексная электронная услуга по выдаче разрешений на строительство, а также государственная услуга по выдаче лицензий на осуществление деятельности по перевозке пассажиров» — сообщает министерство цифрового развития и связи Приморского края.

По данным ведомства, сейчас на портале доступно 20 услуг. Ведется работа над расширением возможностей регионального портала: цифровая лаборатория краевого правительства разрабатывает новые типовые муниципальные услуги в области земельных отношений и градостроительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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