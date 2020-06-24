Аттракцион невиданной щедрости: авиакомпания S7 Airlines в два раза понизила цены на билеты
Авиакомпания S7 объявила о начале распродажи авиабилетов на все направления маршрутной сети со скидкой до 50%. Сообщение об этом появилось в официальных аккаунтах Instagram и Twitter аэропорта Владивосток.
Период продажи:
с 00:01 (время московское) 23 июня 2020 года по 23:59 (время московское) 26 июня 2020 года.
Период полетов:
с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 г.
Скидка действует только на перелеты «туда-обратно».
Некоторые направления, участвующие в распродаже:
— Владивосток-Новосибирск-Владивосток
от 20 700 без багажа; от 25 100 с багажом;
— Владивосток — Петропавловск-Камчатский — Владивосток
от 7 000 без багажа; от 9 000 с багажом;
— Владивосток — Южно-Сахалинск — Владивосток
от 7 800 без багажа; от 9 800 с багажом;
— Владивосток — Красноярск — Владивосток
от 12 300 без багажа; от 16700 с багажом;
— Владивосток — Иркутск — Владивосток
от 13 000 без багажа; от 15 000 с багажом.
Пресс-служба авиакомпании просит уточнять наличие мест и бронировать билеты по телефону 8 800 200 66 66 (круглосуточно, звонок бесплатный).
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ИСТОЧНИК KP.RU