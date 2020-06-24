Аттракцион невиданной щедрости: авиакомпания S7 Airlines в два раза понизила цены на билеты

24 Июнь 2020 2020-06-24T01:00:06+03:00

Среди направлений, попавших в распродажу, есть рейсы из Владивостока

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Авиакомпания S7 объявила о начале распродажи авиабилетов на все направления маршрутной сети со скидкой до 50%. Сообщение об этом появилось в официальных аккаунтах Instagram и Twitter аэропорта Владивосток.

Период продажи:

с 00:01 (время московское) 23 июня 2020 года по 23:59 (время московское) 26 июня 2020 года.

Период полетов:

с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 г.

Скидка действует только на перелеты «туда-обратно».

Некоторые направления, участвующие в распродаже:

— Владивосток-Новосибирск-Владивосток

от 20 700 без багажа; от 25 100 с багажом;

— Владивосток — Петропавловск-Камчатский — Владивосток

от 7 000 без багажа; от 9 000 с багажом;

— Владивосток — Южно-Сахалинск — Владивосток

от 7 800 без багажа; от 9 800 с багажом;

— Владивосток — Красноярск — Владивосток

от 12 300 без багажа; от 16700 с багажом;

— Владивосток — Иркутск — Владивосток

от 13 000 без багажа; от 15 000 с багажом.

Пресс-служба авиакомпании просит уточнять наличие мест и бронировать билеты по телефону 8 800 200 66 66 (круглосуточно, звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU