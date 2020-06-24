2020-06-24T01:40:59+03:00
Общество

Житель Владивостока выведывал коммерческие тайны бизнесменов Приморья

Аферист рассылал предпринимателям фейковые запросы от имени прокуратуры
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: yandex.ruФото: yandex.ru
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Прокуратура Приморского края по поручению управления Генеральной прокуратуры РФ в ДФО провела проверку по обращениям местных бизнесменов, которым от имени окружной прокуратуры поступили требования о предоставлении сведений и документов о финансово-хозяйственной деятельности. Предприниматели засомневались в подлинности требований. И, как выяснилось, не зря.

Изготовленные от имени надзорного ведомства запросы выглядели по форме и реквизитам как оригинальные требования прокуратуры, имели подписи руководителя прокуратуры и указание исполнителя, но являлись фальшивкой.

Следственным отделом УФСБ России по ПК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 183 УК РФ «Покушение на собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, незаконным способом, совершенное из корыстной заинтересованности».

Установлен подозреваемый. Им оказался житель Владивостока. Идет выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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