Конкурс танцев «K-POP Cover Dance» пройдет в столице Приморья

24 Июнь 2020 2020-06-24T02:43:53+03:00

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О проведении конкурса кавер танцевальных номеров корейских поп-исполнителей «K-POP Cover Dance» на Дальнем Востоке объявило Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке.

Прием заявок онлайн на участие для предварительного отбора пройдет с 01 июля по 31 июля. Для того, чтобы стать участником танцевального соревнования команде танцоров нужно отснять видео своего выступления (не более 5 минут) и выложить его на YouTube, а затем отправить заявку организаторам мероприятия. Подробности регистрации можно узнать на странице Центра туризма Кореи в Facebook.

Результаты предварительного отбора объявят 28 августа. Официальная страница в Facebook консульства сообщает, что к участию в конкурсе будет отобрано 15 лучших команд. Финал соревнования состоится 10 октября в 13 часов на сцене, установленной на Площади Борцов Революции во Владивостоке в рамках фестиваля «Первый день Кореи». Финалисты сразятся за 5 призовых мест. Команда, занявшая первое место, получит возможность выступить на открытии музыкальной премии «30th Seoul Music Awards» в столице Южной Кореи Сеуле в январе 2021 года.

Мероприятие «K-POP Cover Dance» проводится в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU