2020-06-24T03:33:16+03:00
Общество

Покушение на убийство закончил расследовать Следственный комитет в Приморье

Мужчина с помощью ружья решил «разобраться» со своей сожительницей
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: Евгений ГребенюкФото: Евгений Гребенюк
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Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела против 31-летнего жителя края. Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

В ноябре прошлого года в поселке Восток мужчина, нагрузившись алкоголем, решил убить свою 32-летнюю сожительницу, с которой до этого поссорился из-за ревности. Местный Отелло взял самодельное одноствольное курковое ружье и отправился в квартиру на улицу Металлургов, где находилась его пассия и их совместный ребенок. Женщина пыталась успокоить ревнивца, но увещевания не подействовали — гражданин выстрелил. По счастливой случайности пуля попала потерпевшей в плечо.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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