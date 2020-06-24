Пригородные поезда Владивостока возобновляют курсирование
Пригородная железнодорожная пассажирская компания АО «Экспресс Приморья» на своем официальном сайте уведомляет жителей края о возобновлении курсирования некоторых пригородных поездов Владивостока.
С 1 июля возобновляет курсирование пригородный поезд сообщением Владивосток — Новочугуевка — Владивосток.
С 1 июля назначен пригородный поезд № 6709/6710/6712 «Владивосток — Сибирцево — Арсеньев — Новочугуевка» отправление из Владивостока — по нечетным числам (кроме 31 числа).
Со 2 июля назначен пригородный поезд № 6711/6713/6714 «Новочугуевка — Арсеньев — Сибирцево — Владивосток» отправление из Новочугуевки — по четным числам.
С 1 июля возобновляет курсирование пригородный поезд сообщением Уссурийск — Хасан — Уссурийск
С 1 июля назначен пригородный поезд № 6706/6708 «Уссурийск — Рязановка — Хасан» отправление из Уссурийска — кроме вторника и четверга.
Со 2 июля назначен пригородный поезд № 6707/6705 «Хасан — Рязановка — Уссурийск» отправление из Хасана — кроме среды и пятницы.
С 01 июля возобновляют курсирование скорые электропоезда:
№ 7105/7106 «Владивосток — Аэропорт Кневичи» (отправление от ст. Владивосток — 11:51)
№ 7107/7108 «Владивосток — Аэропорт Кневичи» (отправление от ст. Владивосток — 16:00)
№ 7205/7206 «Аэропорт Кневичи — Владивосток» (отправление от ст. Аэропорт Кневичи — 10:40)
№ 7207/7208 «Аэропорт Кневичи — Владивосток» (отправление от ст. Аэропорт Кневичи — 13:25)
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ИСТОЧНИК KP.RU