Пригородные поезда Владивостока возобновляют курсирование

24 Июнь 2020 2020-06-24T04:28:44+03:00

О возвращении к привычному режиму работы электричек сообщил сайт «Экспресс Приморья»

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Пригородная железнодорожная пассажирская компания АО «Экспресс Приморья» на своем официальном сайте уведомляет жителей края о возобновлении курсирования некоторых пригородных поездов Владивостока.

С 1 июля возобновляет курсирование пригородный поезд сообщением Владивосток — Новочугуевка — Владивосток.

С 1 июля назначен пригородный поезд № 6709/6710/6712 «Владивосток — Сибирцево — Арсеньев — Новочугуевка» отправление из Владивостока — по нечетным числам (кроме 31 числа).

Со 2 июля назначен пригородный поезд № 6711/6713/6714 «Новочугуевка — Арсеньев — Сибирцево — Владивосток» отправление из Новочугуевки — по четным числам.

С 1 июля возобновляет курсирование пригородный поезд сообщением Уссурийск — Хасан — Уссурийск

С 1 июля назначен пригородный поезд № 6706/6708 «Уссурийск — Рязановка — Хасан» отправление из Уссурийска — кроме вторника и четверга.

Со 2 июля назначен пригородный поезд № 6707/6705 «Хасан — Рязановка — Уссурийск» отправление из Хасана — кроме среды и пятницы.

С 01 июля возобновляют курсирование скорые электропоезда:

№ 7105/7106 «Владивосток — Аэропорт Кневичи» (отправление от ст. Владивосток — 11:51)

№ 7107/7108 «Владивосток — Аэропорт Кневичи» (отправление от ст. Владивосток — 16:00)

№ 7205/7206 «Аэропорт Кневичи — Владивосток» (отправление от ст. Аэропорт Кневичи — 10:40)

№ 7207/7208 «Аэропорт Кневичи — Владивосток» (отправление от ст. Аэропорт Кневичи — 13:25)

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ИСТОЧНИК KP.RU