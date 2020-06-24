Специалисты рассказали о новых смертях от коронавируса в Приморье

24 Июнь 2020 2020-06-24T07:08:56+03:00

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Стало известно он новых смертях от коронавирусной инфекции в Приморье. За последние сутки с заболеванием не смогли справиться еще два пациента. Всего с начала пандемии опасная болезнь уже унесла жизни 39 человек.

– Это мужчина 62 лет, болезнь у которого осложнилась двухсторонней пневмонией и протекала на фоне тяжелых сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Не смогла справиться с инфекцией также 46-летняя женщина. До обращения в скорую помощь четверо суток она лечилась самостоятельно на дому, поступила в стационар уже с тяжелой двусторонней пневмонией, трое суток находилась на ИВЛ. Всего умерло от коронавируса 39 человек, – отметил оперштаб по борьбе с инфекцией в Приморье.

За сутки число больных пополнили 83 приморца. За все время в крае выявлено 3811 заболевших.

116 жителей края смогли справиться с заболевание за последние 24 часа. Общее число тех, кто победил коварную болезнь – 2267 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU