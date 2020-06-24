2020-06-24T05:04:57+03:00
Происшествия

Число стремится к 4000: оперштаб озвучил актуальные данные по заболеваемости COVID-19 в Приморье

Опасный диагноз подтвердился еще у 83 человек
Милана СОКОЛ
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Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19Фото: Милана СОКОЛ
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Оперштаб сообщил актуальные данные по числу больных, выздоровевших и умерших от коронавирусной инфекции в Приморье. Статистика заболевамости в крае по-прежнему не самая радостная. Несмотря на то, что вылечившихся в минувшие сутки оказалось больше, чем новых пациентов, не обошлось без смертей.

Медики подтвердили диагноз «коронавирус» еще у 83 человек. Всего в крае во время пандемии выявлено 3811 заболевших.

Победить опасную инфекцию в минувшие сутки смогли 116 пациентов. Всего с заболеванием справились 2267 приморцев.

Также специалисты сообщили о двух новых смертях от опасной инфекции. Заболевание унесло жизни 62-летнего мужчины и 46-летней женщины. Всего умерло от коронавируса 39 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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