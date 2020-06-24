Катер «Лотос» выйдет на маршрут «Владивосток — Безверхово — Славянка» в этом месяце
Пассажирские морские перевозки на популярном маршруте «Владивосток — Безверхово — Славянка» возобновятся после годичного перерыва. Перевозки будут осуществляться в рамках договора, заключенного между правительством Приморского края и компанией «Акмарин». Уже в этом месяце на линию планируется запустить катер «Лотос».
— На данный момент мы готовимся к доставке и установке понтонов для причаливания катера в селе Безверхово и поселке Славянка. Параллельно ведется работа по подготовке инфраструктуры — готовим помещения для касс, набираем штат сотрудников на местах. До конца этой недели вся подготовительная работа должна быть завершена, — прокомментировал ход работ директор компании «Акмарин» Александр Корытко.
Сейчас составляют расписание движения пассажирского судна. Вероятно, в первое время катер будет ходить только на Безверхово, а Славянка в маршрут будет включена позже. Стоимость проезда составит около 800 рублей.
— Возобновление морских пассажирских перевозок значительно упростит жителям Безверхово и близлежащих населенных пунктов выезд в краевую столицу. Кроме того, морское сообщение сделает доступным отдых на побережье Хасанского района для жителей региона, — считает глава Хасанского района Иван Степанов.
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ИСТОЧНИК KP.RU