Катер «Лотос» выйдет на маршрут «Владивосток — Безверхово — Славянка» в этом месяце

24 Июнь 2020 2020-06-24T05:08:53+03:00

Пассажирских морских перевозок по этому направлению не было целый год

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Пассажирские морские перевозки на популярном маршруте «Владивосток — Безверхово — Славянка» возобновятся после годичного перерыва. Перевозки будут осуществляться в рамках договора, заключенного между правительством Приморского края и компанией «Акмарин». Уже в этом месяце на линию планируется запустить катер «Лотос».

— На данный момент мы готовимся к доставке и установке понтонов для причаливания катера в селе Безверхово и поселке Славянка. Параллельно ведется работа по подготовке инфраструктуры — готовим помещения для касс, набираем штат сотрудников на местах. До конца этой недели вся подготовительная работа должна быть завершена, — прокомментировал ход работ директор компании «Акмарин» Александр Корытко.

Сейчас составляют расписание движения пассажирского судна. Вероятно, в первое время катер будет ходить только на Безверхово, а Славянка в маршрут будет включена позже. Стоимость проезда составит около 800 рублей.

— Возобновление морских пассажирских перевозок значительно упростит жителям Безверхово и близлежащих населенных пунктов выезд в краевую столицу. Кроме того, морское сообщение сделает доступным отдых на побережье Хасанского района для жителей региона, — считает глава Хасанского района Иван Степанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU