Семерых щенят спасли сотрудники МЧС в Спасске-Дальнем

24 Июнь 2020 2020-06-24T05:56:07+03:00

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23 июня в 20.30 в пожарную часть Спасска-Дальнего с просьбой о помощи обратились жильцы многоквартирного дома на улице Нагорная. В пространстве под крыльцом здания бездомная собака родила щенков. Жители дома посчитали, что жизни животных угрожает серьезная опасность — они не могут самостоятельно выбраться из щели.

Экстренных вызовов у спасателей не было и дежурный караул принял решение оказать помощь в спасении щенков. Маму малышей, которая пыталась не подпустить спасателей к крыльцу, пришлось на время операции посадить на поводок и привязать неподалеку.

С помощью ручного и гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС России освободили доступ в закрытое пространство. Затем из подручных материалов был изготовлен сачок, которым щенков достали из-под тяжелой плиты. Щенков оказалось 7 штук. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю, это трогательный момент даже для суровых пожарных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/786694" frameborder="0"></iframe> Спасатели в Спасске-Дальнем вытащили из под крыльца многоэтажного дома щенков.Видео: пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Спасатели передали всех щенят в руки жителей дома. Сотрудники МЧС России надеются, что в скоро у каждого из спасенных малышей появится свой заботливый хозяин.

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ИСТОЧНИК KP.RU