На Адмиралтейских верфях спустили на воду первый серийный супертраулер для Русской Рыбопромышленной Компании

24 Июнь 2020 2020-06-24T06:29:28+03:00

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На Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) состоялась торжественная церемония спуска на воду первого серийного судна для Русской Рыбопромышленной Компании – БМРТ «Механик Маслак». Ввод судна в эксплуатацию намечен на 2021 год. Всего Адмиралтейскими верфями для РРПК будет построено 10 аналогичных судов.

Проект строительства траулеров реализуется в рамках государственной программы «инвестиционных квот», нацеленной на обновление отечественного рыбопромыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов.

«Обновление рыбопромыслового флота – это задача всех ведущих рыболовных держав, в числе которых наша страна исторически занимает достойные позиции, - сказал, выступая на церемонии, председатель Совета директоров РРПК Глеб Франк. – За прошедшие 30 лет российские рыбаки попали в полную зависимость от иностранных поставщиков, при этом средний возраст флота достиг 35 лет, износ перешагнул 90%. Коренной перелом в ситуации наступил после принятых решений по введению инвестиционного принципа в отраслевое законодательство, и рыбаки заказали промысловые суда на сумму более 200 млрд рублей.

Важно помнить, что сегодняшние заказы рыбаков, когда они будут выполнены, позволят обновить флот только на 50%, поэтому я глубоко убежден, что инвестиционному принципу суждено дальнейшее развитие. Уверен, что сегодня мы создаем задел для дальнейшего обновления флота на российских верфях».

Всего на Адмиралтейских верфяя будет построено 10 аналогичных судов для РРПК. Фото: пресс-служба РРПК.

Головное судно серии было спущено на воду в марте текущего года. Опыт, полученный при его строительстве, позволил нарастить темпы работ по первому серийному траулеру, секции которого частично устанавливались на стапель насыщенными (с элементами систем и узлов, трубопроводов, фундаментов и пр.). Такой подход позволит сократить сроки работ после спуска судна на воду. Планируется, что при строительстве последующих судов серии уровень насыщенности корпусов до спуска на воду будет повышаться. В частности, уже на стапеле будет монтироваться часть производственного оборудования.

«Для РРПК строится самая длинная на сегодня в России серия судов подобного класса. Это первый опыт как для верфи, так и для нашей компании, - прокомментировал заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов. – Это амбициозная задача, с которой нам важно справиться. Наши рыбаки и отрасль в целом с нетерпением ждут суда нового уровня качества, безопасности и эффективности».

Как и головное судно серии, первый серийный траулер назван в честь заслуженного ветерана РРПК. Судно получило название «Механик Маслак».

Планируется, что третье и четвертое суда серии будут заложены летом текущего года. Фото: пресс-служба РРПК.

Василий Федосеевич Маслак (1952-2018 гг.) уже в 26 лет занял должность главного механика благодаря высокому профессионализму и ответственности. Его трудовая биография – это почти 40 лет безаварийной работы, множество рацпредложений и разработок, внедренных на вверенных ему судах.

«Вся наша семья очень гордится заслугами мужа, отца и деда, а теперь еще и тем, что рыболовецкое судно с нашей фамилией на борту будет помогать людям славных морских профессий в их непростой работе и напоминать об этом замечательном человеке, - подчеркнул в своем обращении к генеральном директору РРПК Александр Маслак, сын Василия Федосеевича Маслака. - Ваша компания строит действительно правильное судно с характером, с правильным названием».

Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и самые технологически насыщенные российские рыбопромысловое суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ. Инвестиции в строительство серии из 10 судов превышают 65 млрд рублей.

Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажеи . Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.

Планируется, что третье и четвертое суда серии будут заложены летом текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU