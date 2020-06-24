Приморье бьет рекорды по числу выздоровевших от коронавируса
Отнюдь не самая радужная статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Приморье оказалась разбавлена позитивной новостью. За последние 24 часа болезнь смогли победить сразу 116 человек. Такое число выздоровевших за сутки в крае зафиксировано впервые, это своего рода стало новым, положительным рекордом с начала эпидемии.
Всего с начала эпидемии COVID-19 вылечились 2267 человек.
По информации регионального оперативного штаба, за сутки коронавирусвыявлен у 83 жителей края. Всего в Приморье подтверждено 3811 случаев опасной болезни. На лечении остаются 1500 человек.
Еще два пациента не смогли справиться с болезнью. Общее число погибших с начала пандемии – 39 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU