2020-06-24T07:58:00+03:00
Общество

Владивосток. Отключения горячей воды с 6 по 14 июля

Четвертый этап гидравлических испытаний: полный список адресов
Поделиться:
С 6 по 14 июляС 6 по 14 июляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Энергетики Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») завершили третий этап весенне-летних гидравлических испытаний во Владивостоке. Четвертый, заключительный, этап пройдет с 6 июля по 14 июля. ГВС будет ограничено у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от теплоцентрали «Северная».

Горячее водоснабжение будет ограничено с 6 по 14 июля по следующим адресам:

100-летия Владивостока: 14, 18, 20а, 22, 24, 26, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84;

Адмирала Горшкова: 2, 4, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

Адмирала Смирнова: 14, 16, 18;

Анны Щетининой: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39;

Бородинская: 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 15б, 17, 18, 19;

Волховская: 2, 4, 10, 22, 27, 31;

Вострецова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 12\1, 13, 15, 15а, 19;

Гамарника: 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14б, 15, 16, 17, 18в, 19, 19у, 2, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а;

Героев Варяга 2, 2\2, 2в, 4, 4\1, 4\2, 5, 6, 7, 8, 8\лит.: А2; 10, 10а, 11;

Днепровская: 1, 2а, 3, 5, 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55;

Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 5\1, 7;

Днепропетровская: 15, 18;

Завойко: 2, 4, 6, 8;

Ильичева: 3а, 4, 5, 8,10, 11, 12, 14, 15, 16, 18г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32;

Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8, 10а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28а, 30а, 32, 32\2, 32\3, 32\4, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40\1, 40\2, 42, 48, 50;

Камская: 5, 5а, 9;

Переулок Камский: 1\3, 2, 5, 6, 6, 6\1, 6\2, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Карбышева: 6\1, 6\2, 6\3, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 50\1, 50\2, 52, 54;

Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9;

Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23;

Кутузова: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10;

Мичуринская: 23а;

Нахимова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18;

Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33;

Овчинникова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;

Печорская: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;

Постышева: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49;

Русская: 40, 46б, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 57г, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57р, 57т, 57ф, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66;

Светланская: 7;

Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

Ульяновская: 4, 6, 8, 10\1, 10\2, 10\3, 12\1, 12\2, 12\3;

Уральская: 6;

Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8б;

Шошина: 3, 3у, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

Южно-Уральская: 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25\10, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Энергетики Приморских тепловых сетей напоминают горожанам, что несмотря на то, что магистральные сети отремонтированы и готовы к подаче воды, существуют еще внутриквартальные (разводящие) сети, находящиеся на балансе других организаций, включая МУПВ «ВПЭС», специалисты которых могут проводить работы на своих участках. В случае отсутствия ГВС по указанному выше адресу, горожанам следует обратиться в МУПВ «ВПЭС» либо в свою управляющую компанию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Бесстыжие бабки»: наглый поступок женщин во Владивостоке попал на видео
Концерт оркестра штаба ТОФ состоялся во Владивостоке после парада Победы
Мост через реку Черниговка в Приморье сдан в эксплуатацию
Владивосток. Отключения горячей воды с 6 по 14 июля
Приморье бьет рекорды по числу выздоровевших от коронавируса
88 гостиниц Приморья сегодня распахнули свои двери для постояльцев
На Адмиралтейских верфях спустили на воду первый серийный супертраулер для Русской Рыбопромышленной Компании
Семерых щенят спасли сотрудники МЧС в Спасске-Дальнем
Катер «Лотос» выйдет на маршрут «Владивосток — Безверхово — Славянка» в этом месяце
Число стремится к 4000: оперштаб озвучил актуальные данные по заболеваемости COVID-19 в Приморье
Специалисты рассказали о новых смертях от коронавируса в Приморье