2020-06-24T08:28:13+03:00
Общество

Мост через реку Черниговка в Приморье сдан в эксплуатацию

Новая переправа на федеральной трассе имеет 85 метров в длину и 13 метров в ширину [фото]
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: сайт правительства Приморского краяФото: сайт правительства Приморского края
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На 567-м километре федеральной трассы ХабаровскВладивосток в Черниговском районе Приморья завершен аварийно-восстановительный ремонт моста через реку Черниговка. Сооружение официально принято в эксплуатацию, сообщила пресс-служба АО «Примавтодор».

Ремонт сооружения начался в сентябре 2018 года. Мостостроительный и Спасский филиалы «Примавтодора» в первую очередь оборудовали объездную дорогу с временным мостом. Затем все конструкции аварийной переправы демонтировали и на их месте установили новые. Были смонтированы крайние и промежуточные опоры моста, обновили барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы, водоотвод и гидроизоляцию. Дорожные рабочие уложили дорожное полотно и нанесли новую разметку.

Фото: сайт правительства Приморского края

Фото: сайт правительства Приморского края

— Длина моста — 85 метров, ширина — около 13 метров, всего шесть пролетов. Объект успешно сдали, генподрядчик остался доволен. Как и обычно, при приемке таких больших проектов все же получили мелкие замечания, однако исправили их в этот же день, — рассказал директор мостостроительного филиала «Примавтодора» Александр Якубенко.

Фото: сайт правительства Приморского края

Фото: сайт правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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