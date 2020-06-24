2020-06-24T09:00:03+03:00
Общество

Концерт оркестра штаба ТОФ состоялся во Владивостоке после парада Победы

Военные марши и мелодии военных лет звучали прямо под открытым небом
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: пресс-служба Восточного военного округаФото: пресс-служба Восточного военного округа
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Оркестр штаба Тихоокеанского флота во Владивостоке после парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной устроил концерт под открытым небом. Выступление прошло на территории Адмиральского сквера. Зрителями и слушателями флотских музыкантов стали ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости столицы Приморского края.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, концерт творческого коллектива ТОФ начался после традиционного полуденного выстрела орудия, установленного на Корабельной набережной. В полдень, в рамках Всероссийской акции «Звон Победы», на кораблях и судах Тихоокеанского флота в память о героях Великой Отечественной войны зазвучали корабельные рынды и гудки. А через минуту оркестр штаба ТОФ под управлением капитана 3 ранга Ильи Сергеева дал часовой плац-концерт. Прозвучали военные марши и песни военных лет: всего было представлено 15 музыкальных произведений.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

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ИСТОЧНИК KP.RU

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