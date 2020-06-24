2020-06-24T10:06:24+03:00
Общество

«Бесстыжие бабки»: наглый поступок женщин во Владивостоке попал на видео

Прохожие без зазрения совести умыкнули чужую собственность среди бела дня [видео]
Милана СОКОЛ
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Поступок женщин попал на видеоПоступок женщин попал на видеоФото: принтскрин видео.
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Высаженные для облагораживания территории елочки в пригороде Владивостока, подверглись нападкам неизвестных дам. Проходя мимо, женщины решили наглым образом прихватить одно из растений с собой. Судя по всему, участницы истории посчитали, что елочка им нужнее, чем радость окружающих и эстетика вокруг.

Неприятный инцидент запечатлела камера уличного наблюдения, установленная в районе Ботанического сада. История развернулась ранним утром воскресенья на Маковского, 95. О наглости прохожих в соцсетях рассказали местные жители, сопроводив пост «говорящим» видео.

– Две женщины украли елку, высаженную для облагораживания территории. Шли мимо, увидели свежие посадки, подошли и просто выдернули, завернули в куртку и удалились. Вот что в головах у таких невоспитанных людей? Инстинкт халявы? Лишь бы захапать чужое бесплатно? Я знаю человека, который эти елочки высаживал, он за ними ухаживал, удобрил, огородил, хотел облагородить территорию, это ведь не только для себя делалось. И ведь не просто так там лентами огорожено, ведь понятно, что посадки кому то принадлежат, а потом просто приходят варвары и все выдирают. Позор таким людям. Надеюсь, что этих женщин узнают их знакомые, – отметил автор поста.

Во Владивостоке женщины забрали высаженную елочку.Видео: dpskontol125rus

А узнаваемости отнюдь немолодым женщинам, видео действительно прибавило. Пользователи социальных сетей в большинстве отнеслись с негативом к такому поступку.

«Ой, кошмар... Бесстыжие бабки какие», «Позоруха», «Ни стыда, ни совести», «В таком возрасте уже не изменятся», «У нас так перед Новым годом в сквере около «Океана» верхушку елки тупо спилил. И никто ничего не успел сделать, камер там нет. Несколько лет безобразный обрубок стоял, только недавно обрастать начал», «Надеюсь на сознание граждан, которые их сдадут» – делятся горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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