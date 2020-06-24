2020-06-24T10:11:48+03:00
Общество

«Россети» в 2019 году сэкономили 7,2 млрд рублей за счет снижения потерь электроэнергии

Цифровая трансформация, модернизация объектов и выявление безучетного потребления электроэнергии помогают сокращать потери в электрических сетях
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С 2016 года «Россети» снизили потери более чем на 1 п.п. За 2019 год экономия составила 3,2 млрд кВт⋅ч или 7,2 млрд рублей. Это сопоставимо с ежемесячным потреблением двух крупных алюминиевых заводов. В том числе сэкономлено 1,47 млрд кВт⋅ч или 3,31 млрд рублей за счет снижения потерь в сетях 0,4-20 кВ, к которым подключены СНТ, бытовые потребители, малый и средний бизнес.

Наименьшие потери:

«Россети Тюмень» – 2,7%

«Россети ФСК ЕЭС» – 4,2%

«Россети Волга» и «Россети Северо-Запад» – 6,2%

Ключевые инструменты управления потерями:

Внедрение «умных» счетчиков и онлайн-мониторинг потребления;

Замена голого провода на СИП;

Оптимизация режимов работы схемы сети;

Выявление безучетного и бездоговорного потребления.

В 2019 году выявлено бездоговорное и безучетное потребление в объеме 944,6 млн кВт⋅ч на 2,5 млрд рублей. Составлено 63 тысячи актов, ведется работа с потребителями.

Стратегией развития группы «Россети» предусмотрено снижение потерь до 7,34% к 2030 году.

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«Россети» в 2019 году сэкономили 7,2 млрд рублей за счет снижения потерь электроэнергии
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