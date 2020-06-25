2020-06-25T01:51:17+03:00
Общество

Ливневый дождь во Владивостоке начнет стихать к обеду, но вернется в пятницу

До конца недели погода в Приморье ничем не порадует
Сергей БАЛАНОВ
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Дожди во Владивостоке надолгоДожди во Владивостоке надолгоФото: Евгения ГУСЕВА
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В ночь на четверг, 25 июня, на Владивосток обрушился сильный ливень, который зацепил и утро. Если верить синоптикам, после 10 утра он начнет стихать, до конца дня возможны лишь небольшие осадки. Однако уже в пятницу после обеда ожидается новый ливень с интенсивностью 4 мм за 3 часа.

Ливневый дождь ожидается и на выходных, и даже в следующий понедельник. Все это сопровождается невысокой температурой 11-15 градусов.

Тем временем, температура воды в Амурском заливе +17°С, в бухте Находка +16°C, в заливе Посьета +19°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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