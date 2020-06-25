2020-06-25T03:10:26+03:00
Общество

Скинуть наркоту не удалось: сотрудники ГИБДД задержали во Владивостоке трех перевозчиков гашишного масла

Масса обнаруженного наркотика по закону квалифицируется, как крупный размер
Никита СЕРГЕЕВ
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Скриншот видео пресс-служба УМВД России по Приморскому краюСкриншот видео пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
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Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока на улице Чайковского (район Седанки) остановили для проверки документов автомобиль Subaru Levorg. Водитель иномарки при виде полиции начал проявлять излишнюю нервозность, а пассажир попытался украдкой выбросить в окно полиэтиленовый пакет. Действие не осталось незамеченным представителями закона: в пакете обнаружили медицинские шприцы с веществом бурого цвета, имеющим специфический запах.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции, в которой были дознаватели и эксперт-криминалист, изъяли вещество и направили его на исследование в экспертно-криминалистический центр. Экспертиза установила, что это наркотик каннабисного ряда — гашишное масло. Масса вещества составила 69 граммов, что по закону квалифицируется, как крупный размер.

Сотрудники ГИБДД задержали во Владивостоке трех перевозчиков гашишного масла.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков полицейские задержали троих жителей Приморского края в возрасте 24, 28 и 34 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальное наказание, которое грозит мужчинам — десять лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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