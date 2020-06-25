Скинуть наркоту не удалось: сотрудники ГИБДД задержали во Владивостоке трех перевозчиков гашишного масла
Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока на улице Чайковского (район Седанки) остановили для проверки документов автомобиль Subaru Levorg. Водитель иномарки при виде полиции начал проявлять излишнюю нервозность, а пассажир попытался украдкой выбросить в окно полиэтиленовый пакет. Действие не осталось незамеченным представителями закона: в пакете обнаружили медицинские шприцы с веществом бурого цвета, имеющим специфический запах.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции, в которой были дознаватели и эксперт-криминалист, изъяли вещество и направили его на исследование в экспертно-криминалистический центр. Экспертиза установила, что это наркотик каннабисного ряда — гашишное масло. Масса вещества составила 69 граммов, что по закону квалифицируется, как крупный размер.
Сотрудники ГИБДД задержали во Владивостоке трех перевозчиков гашишного масла.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков полицейские задержали троих жителей Приморского края в возрасте 24, 28 и 34 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальное наказание, которое грозит мужчинам — десять лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU