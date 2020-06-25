Проезда нет: часть подпорной стены обрушились на дорогу во Владивостоке
Утром, 25 июня, проезд по улице Тунгусской оказался заблокирован из-за обрушения части подпорной стены на дорогу. По всей вероятности, конструкцию размыло из-за продолжающихся дождей. Автомобилисты вынуждены разворачиваться на узком участке трассы и возвращаться вниз на Гайдамак или подниматься вверх на Шилкинскую.
Из-за разрушения части конструкции оказался ограничен проезд. Фото: dpskontrol125rus
Сейчас на месте ЧП работают специалисты, для разбора завала привлечена тяжелая техника.
В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что данная подпорная стена не числится на балансе у города. С прошлого года проводится процедура по признанию ее бесхозной. В муниципальную собственность оформить объект удастся, если никто не заявит на него права.
Специалисты расчищают проездФото: vlc.ru
Напомним, ночью на Владивосток обрушился сильный ливень. По прогнозам синоптиков, до конца недели в Приморье ожидаются дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU