2020-06-25T03:25:07+03:00
Происшествия

Проезда нет: часть подпорной стены обрушились на дорогу во Владивостоке

Автомобилистам приходится разворачиваться на узком участке, на месте ЧП работает техника [фото]
Милана СОКОЛ
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На месте ЧП работают городские службыНа месте ЧП работают городские службыФото: vlc.ru
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Утром, 25 июня, проезд по улице Тунгусской оказался заблокирован из-за обрушения части подпорной стены на дорогу. По всей вероятности, конструкцию размыло из-за продолжающихся дождей. Автомобилисты вынуждены разворачиваться на узком участке трассы и возвращаться вниз на Гайдамак или подниматься вверх на Шилкинскую.

Из-за разрушения части конструкции оказался ограничен проезд. Фото: dpskontrol125rus

Из-за разрушения части конструкции оказался ограничен проезд. Фото: dpskontrol125rus

Сейчас на месте ЧП работают специалисты, для разбора завала привлечена тяжелая техника.

В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что данная подпорная стена не числится на балансе у города. С прошлого года проводится процедура по признанию ее бесхозной. В муниципальную собственность оформить объект удастся, если никто не заявит на него права.

Специалисты расчищают проезд Фото: vlc.ru

Специалисты расчищают проездФото: vlc.ru

Напомним, ночью на Владивосток обрушился сильный ливень. По прогнозам синоптиков, до конца недели в Приморье ожидаются дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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