2020-06-25T04:01:29+03:00
Общество

Проезд на трассе Загорное — Краснояровка в Яковлевском районе Приморья ограничен

Препятствием для нормального передвижения легковых автомобилей стала непогода
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: инстаграм-паблик dps_vlФото: инстаграм-паблик dps_vl
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Дожди послужили причиной ограничения движения легковых автомобили на дороге Загорное—Краснояровка в Яковлевском районе. На остальных направлениях движение транспорта ведется в обычном режиме, утверждает пресс-служба правительства Приморского края.

В то же время АО «Примавтодор» информирует, что наблюдаются переливы рек на 3 — 4 километрах автодороги Загорное—Краснояровка.

«Вода пока прибывает, высота разлива местами достигает 20 — 40 сантиметров, проезд есть для грузового транспорта. Сотрудники предприятия патрулируют данный участок и следят за обстановкой. В остальных районах Приморья ситуация на дорогах стабильная», — уточнили представители «Примавтодора».

По данным портала Примпогода, в ближайшие сутки Приморский край будет находиться под воздействием фронтальных разделов. Дожди охватят большую территорию и будут затяжными, сохранятся до конца рабочей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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