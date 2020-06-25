Новые инфицированные COVID-19 в Приморье: выявлено за сутки 84 человека
За сутки в Приморье новый коронавирус диагностирован еще у 84 человек, сообщили на ежедневном заседании оперативного штаба по борьбе COVID-19. Как обычно, больше всего инфицированных выявлено во Владивостоке — 55 человек. Значительно меньше в Находке — 9 человек, в Арсеньеве и Уссурийске — по 5 человек. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 3 895 человек с этим вирусом.
2 364 человека благополучно смогли от вируса избавиться, переболев в разной степени тяжести или вообще не ощутив никаких симптомов заболевания. За минувшие сутки с 97 приморцев снят диагноз «короновирусная инфекция».
За весь период с начала пандемии не справились с болезнью 40 пациентов. Еще об одном летальном исходе было сообщено в прошедшие сутки: больная 86 лет поступила в стационар уже с тяжелой вирусной пневмонией и лечение результатов не принесло.
На карте Приморья не осталось территорий, где бы не обнаружили COVID-19. Инфографика: пресс-служба правительства Приморского края
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ИСТОЧНИК KP.RU