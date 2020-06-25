2020-06-25T05:23:51+03:00
Общество

Еще одна смерть от COVID-19 в Приморье

Сообщено о том, что от коронавируса скончалась 86-летняя пациентка
Никита СЕРГЕЕВ
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За весь период пандемии в Приморье от новой болезни скончалось 40 человек.За весь период пандемии в Приморье от новой болезни скончалось 40 человек.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Оперативный штаб по борьбе с новым коронавирусом сегодня, 25 июня, сообщил еще об одной смерти от COVID-19. Больная 86 лет поступила в стационар уже с тяжелой вирусной пневмонией и лечение результатов не принесло. За весь период пандемии в Приморье от новой болезни скончалось 40 человек.

Всего в крае вирус был выявлен у 3895 человек. Из них избавились от заболевания 2 364 человека. У 97 приморцев диагноз был снят за прошедшие сутки. Но за это же время COVID-19 выявлен еще у 84 человек.

По количеству инфицированных COVID-19 лидируют Владивосток, Находка, Уссурийск и Арсеньев

По количеству инфицированных COVID-19 лидируют Владивосток, Находка, Уссурийск и Арсеньев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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