2020-06-25T06:11:30+03:00
Общество

Водители Приморья пристегиваются чаще, чем 10 лет назад, но реже, чем водители в среднем по стране

Портал «Дром» задал автомобилистам вопрос о ремне безопасности
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Приморские водители более беспечны, чем россияне в среднем по странеПриморские водители более беспечны, чем россияне в среднем по странеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

«Вы пристегиваетесь ремнями безопасности?». Такой теме посвятил свое очередное исследование популярный автомобильный портал Дром. Этот вопрос автомобилистам сайт задает не в первый раз — такой же опрос уже делался в 2010 году.

Чуть более половины опрошенных приморцев (53%) дали ответ «Всегда». В 2010 году лишь 36%. Вариант «Почти всегда» набрал 18% голосов, «Иногда» — 6%. В Приморском крае 14% респондентов используют ремень безопасности исключительно во время движения по трассе, а 4% только перед постом ГИБДД. Вариант ответа «Никогда» выбрали 5% жителей Приморья.

В среднем по стране водители больше заботятся о своей безопасности. Пользуется ремнем всегда — 60% водителей, а почти всегда — 15%. Исключительно на трассе пристегнуто 12% опрошенных. По 4% набрали варианты «Только перед постом ГИБДД» и «Никогда».

По опросу Дрома, самые «правильные» водители на дорогах Санкт-Петербурга. 82,5% автолюбителей Северной столицы пристегиваются всегда, а 7% — почти всегда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владивостоке автобус вылетел на тротуар
Собственника парка в Приморье не стали штрафовать за гуляющих во время эпидемии
ВМТП присоединился к всероссийским акциям «Весть победы» и «Лучи Победы»
МЧС Приморья сообщило сроки достижения максимальных уровней паводков
Грузовик снес леера, ДТП стало причиной пробки во Владивостоке
6 лет зоны получил житель Владивостока, забивший посетителя автомойки
«Единая Россия» проводит радиомарафон на тему Конституции
Водители Приморья пристегиваются чаще, чем 10 лет назад, но реже, чем водители в среднем по стране
Еще одна смерть от COVID-19 в Приморье
Новые инфицированные COVID-19 в Приморье: выявлено за сутки 84 человека
Проезд на трассе Загорное — Краснояровка в Яковлевском районе Приморья ограничен
Проезда нет: часть подпорной стены обрушились на дорогу во Владивостоке
Скинуть наркоту не удалось: сотрудники ГИБДД задержали во Владивостоке трех перевозчиков гашишного масла
Ливневый дождь во Владивостоке начнет стихать к обеду, но вернется в пятницу
«Мама-ама криминал»: дерзкая блондинка за рулем авто руководила ограблением в Уссурийске
«Россети» в 2019 году сэкономили 7,2 млрд рублей за счет снижения потерь электроэнергии
«Бесстыжие бабки»: наглый поступок женщин во Владивостоке попал на видео
Концерт оркестра штаба ТОФ состоялся во Владивостоке после парада Победы
Мост через реку Черниговка в Приморье сдан в эксплуатацию
Владивосток. Отключения горячей воды с 6 по 14 июля
Приморье бьет рекорды по числу выздоровевших от коронавируса
88 гостиниц Приморья сегодня распахнули свои двери для постояльцев
На Адмиралтейских верфях спустили на воду первый серийный супертраулер для Русской Рыбопромышленной Компании
Семерых щенят спасли сотрудники МЧС в Спасске-Дальнем
Катер «Лотос» выйдет на маршрут «Владивосток — Безверхово — Славянка» в этом месяце
Число стремится к 4000: оперштаб озвучил актуальные данные по заболеваемости COVID-19 в Приморье
Специалисты рассказали о новых смертях от коронавируса в Приморье
Пригородные поезда Владивостока возобновляют курсирование