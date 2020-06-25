Водители Приморья пристегиваются чаще, чем 10 лет назад, но реже, чем водители в среднем по стране

25 Июнь 2020 2020-06-25T06:11:30+03:00

Приморские водители более беспечны, чем россияне в среднем по стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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«Вы пристегиваетесь ремнями безопасности?». Такой теме посвятил свое очередное исследование популярный автомобильный портал Дром. Этот вопрос автомобилистам сайт задает не в первый раз — такой же опрос уже делался в 2010 году.

Чуть более половины опрошенных приморцев (53%) дали ответ «Всегда». В 2010 году лишь 36%. Вариант «Почти всегда» набрал 18% голосов, «Иногда» — 6%. В Приморском крае 14% респондентов используют ремень безопасности исключительно во время движения по трассе, а 4% только перед постом ГИБДД. Вариант ответа «Никогда» выбрали 5% жителей Приморья.

В среднем по стране водители больше заботятся о своей безопасности. Пользуется ремнем всегда — 60% водителей, а почти всегда — 15%. Исключительно на трассе пристегнуто 12% опрошенных. По 4% набрали варианты «Только перед постом ГИБДД» и «Никогда».

По опросу Дрома, самые «правильные» водители на дорогах Санкт-Петербурга. 82,5% автолюбителей Северной столицы пристегиваются всегда, а 7% — почти всегда.

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ИСТОЧНИК KP.RU