2020-06-25T07:38:50+03:00
Общество

«Единая Россия» проводит радиомарафон на тему Конституции

Победителей ждут призы
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«Единая Россия» проводит радиомарафон на тему Конституции«Единая Россия» проводит радиомарафон на тему Конституции
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Радиомарафон под названием «1 июля – День общероссийского голосования» стартовал 25 июня под эгидой регионального отделения партии «Единая Россия». В течение недели радиостанции «Комсомольская правда», «ВиБиСи» и «Лемма» будут передавать друг другу «эстафетную палочку» эфира.

«Единая Россия» выступила организатором и приготовила интересные призы трем победителям каждого радио. Суть викторины: нужно правильно ответить на 11 вопросов о Конституции. Так, используя огромную аудиторию популярных радиошоу, журналисты смогут напомнить о дате голосования, подчеркнуть значимость события и заинтересовать молодых приморцев. Какие будут вопросы? Например, как связана Конституция РФ и космос? Из какого языка пришло к нам слово «Конституция»? Для радиослушателей приготовили много полезной информации.

Отметим, голосование по поправкам в Конституцию России продлится в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля включительно. Жители края смогут поделиться своим мнением о предлагаемых изменениях, как в основной день, определенный для проведения плебисцита, – 1 июля, так и досрочно, с 25 до 30 июня.

Напомним, Президент страны Владимир Путин подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Всего в основной закон страны внесено почти 500 поправок, которые затрагивают основные сферы жизни граждан.

Приморцы могут задать вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 (время московское) по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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