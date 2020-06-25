2020-06-25T07:43:38+03:00
Общество

6 лет зоны получил житель Владивостока, забивший посетителя автомойки

Бытовая ссора закончилась смертью одного из ее участников
Никита СЕРГЕЕВ
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Осужден житель Владивостока, забивший насмерть посетителя автомойкиОсужден житель Владивостока, забивший насмерть посетителя автомойкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Преступление было совершено на улице Руднева, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края. Два мужчины поссорились на автомойке. О причине конфликта не упоминается, но сообщается, что гражданин, который стал впоследствии подсудимым, выгонял будущего потерпевшего с территории мойки. От слов агрессивный участник ссоры перешел к рукоприкладству. Точнее к ударам ногами. Как говорится в сообщении прокуратуры «фигурант нанес не менее двух целенаправленных ударов ногами в область ягодиц и головы потерпевшего». Избиваемый дважды падал на асфальт и бордюр. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 6 лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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