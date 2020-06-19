Ко дню медика единороссы передали приморским врачам защитные комплекты и оборудование для комнат отдыха

19 Июнь 2020 2020-06-25T07:42:39+03:00

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В Приморье продолжается помощь врачам, находящимся на передовой борьбы с распространением коронавируса. В преддверии Дня медицинского работника региональное отделение партии «Единая Россия» передало в больницы края медицинские комплекты индивидуальной защиты на общую сумму 3 млн 155 тысяч рублей.

Медицинский груз получила сегодня «Краевая клиническая больница №2» - именно это медучреждение во Владивостоке первым приступило к приему и лечению пациентов с диагнозом COVID-19. Сюда привозят пациентов только с тяжелым течением болезни. Как рассказала заместитель главного врача по лечебной части «Краевой клинической больницы № 2» Оксана Геряева, наработанный опыт борьбы с новым вирусом помогает медучреждению его побеждать.

«Именно наше учреждение стоит у истоков методик лечения, первый случай в Приморье случился еще 24 февраля, и мы первые, что называется, вступили в бой. Не на словах, а на деле чувствуем заботу и поддержку», - рассказала Геряева.

Передавая коллективу больницы медицинские комплекты, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов отметил мужество врачей и волонтеров-медиков, работающих в больницах и помогающих жителям Приморского края выстоять в период коронавируса.

«Труд врача всегда был чрезвычайно сложный, морально и физически. А в эту эпидемиологическую обстановку медицинские работники находятся в палатах круглосуточно. В канун Дня медицинского работника мне бы хотелось всех медиков края поблагодарить за мужество в трудный период, а также отметить вклад студентов- волонтеров», - сказал Шуматов.

Поздравление с Днем медработника также состоялось в КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4». Первый заместитель секретаря Приморского регионального отделения Партии Галина Хохлова поздравила коллектив с профессиональным праздником и передала подарки. «Сегодня ваши лица спрятаны за масками, но радостно видеть, что ваши глаза улыбаются. «Единая Россия» сделает все, чтобы вас поддержать, и тогда вместе мы победим», - сказала она.

В ВКБ №4 развернут крупнейший на Дальнем Востоке инфекционный госпиталь, рассчитанный на 400 койко-мест. Пациентов с COVID-19 продолжают принимать, но есть и несомненные достижения - 496 пациентов выписаны домой.

Главный врач больницы № 4 Едена Новицкая рассказала, что защитные костюмы, полученные от «Единой России», пока перенесут на склад. Сейчас в работе находятся комплекты, направленные в больницу по поручению секретаря регионального отделении «Единой России», губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

«С самых первых дней Олег Николаевич курировал нас. Вопрос о респираторах особой защиты, комбинезонах, высоких бахилах для медперсонала решил в первые же сутки. Благодаря этому мы второй месяц работаем с коронавирусом без внутрибольничного заражения. Мы очень постараемся, чтобы все наши пациенты выздоровели и вернулись к обычной жизни», - сообщила Елена Новицкая.

Напомним, на приобретение защитных средств для меди ков было направлено более 3 млн рублей. Средства собраны партийцами в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Помимо Краевой клинической больницы №2 и №ВКБ № 4 защитные комплекты получили еще 4 медучреждений края, в которых развернуты инфекционные госпитали для лечения больных – в Уссурийске, Находке и пос. Трудовое, а также станция Скорой помощи во Владивостоке. Вместе с ценным медицинским грузом партийцы передали врачам «чайные» корзины и электробытовые приборы в комнаты отдыха (чайники и микроволновые печи).