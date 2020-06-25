Грузовик снес леера, ДТП стало причиной пробки во Владивостоке

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:34:44+03:00

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Авария с единственным участником произошла в Первомайском районе Владивостока. Водитель микрогрузовика не вписался в затяжной поворот и на скорости въехал в леерное ограждение. Металлический отбойник остановил неуправляемую машину и предотвратил ее выезд на встречную полосу.

Как удалось выяснить, виновник аварии двигался со стороны города в направлении Русского острова. В районе Героев Тихоокеанцев машину начало заносить. Полицейские предполагают, что мужчина не выбрал безопасную скорость движения на мокрой дороге. Микрогрузовик закрутило и откинуло на леера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/786976" frameborder="0"></iframe> Автомобилист врезался в леера во Владивостоке.Видео: dpscontrol125rus

– В ДТП никто не пострадал. Водитель автобуса просто остановился, чтобы помочь автомобилисту,– прокомментировали в пресс-службе ГИБДД ОМВД России по Владивостоку.

На месте происшествия сейчас работают полицейские. Из-за аварии в направлении Катерной образовалась пробка. Не исключено, что для освобождения проезжей части понадобится помощь эвакуатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU