2020-06-25T08:34:44+03:00
Происшествия

Грузовик снес леера, ДТП стало причиной пробки во Владивостоке

На месте происшествия работают полицейские [видео]
Милана СОКОЛ
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В аварии обошлось без пострадавшихВ аварии обошлось без пострадавшихФото: принтскрин видео.
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Авария с единственным участником произошла в Первомайском районе Владивостока. Водитель микрогрузовика не вписался в затяжной поворот и на скорости въехал в леерное ограждение. Металлический отбойник остановил неуправляемую машину и предотвратил ее выезд на встречную полосу.

Как удалось выяснить, виновник аварии двигался со стороны города в направлении Русского острова. В районе Героев Тихоокеанцев машину начало заносить. Полицейские предполагают, что мужчина не выбрал безопасную скорость движения на мокрой дороге. Микрогрузовик закрутило и откинуло на леера.

Автомобилист врезался в леера во Владивостоке.Видео: dpscontrol125rus

– В ДТП никто не пострадал. Водитель автобуса просто остановился, чтобы помочь автомобилисту,– прокомментировали в пресс-службе ГИБДД ОМВД России по Владивостоку.

На месте происшествия сейчас работают полицейские. Из-за аварии в направлении Катерной образовалась пробка. Не исключено, что для освобождения проезжей части понадобится помощь эвакуатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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