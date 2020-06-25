2020-06-25T08:52:06+03:00
Общество

ВМТП присоединился к всероссийским акциям «Весть победы» и «Лучи Победы»

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24 июня Владивостокский морской торговый порт принял участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники порта присоединились к акциям «Весть Победы» и «Лучи Победы».

В рамках акции «Весть победы» по всей стране раздались праздничные гудки. Ровно в полдень по местному времени в течение одной минуты сигналили водители общественного транспорта, фабрики и заводы. На территории ВМТП прозвучали гудки и сигналы портовой техники, морских судов, буксиров и локомотивов грузовых поездов.

«Лучи Победы» зажглись по всей стране с наступлением темноты. Во Владивостоке акция началась в 21:50 по местному времени. Портовики осветили небо над третьим причалом ВМТП прожекторами. «Лучи Победы» в порту зажглись под песни военных лет.

Мероприятия были призваны еще раз напомнить о подвиге тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Другой важной целью акций стало единение жителей страны в условиях борьбы с коронавирусом.

Также в рамках празднования 75-летия Победы ВМТП украсил территорию портретами участников Великой Отечественной войны. Фотографии героев предоставили их родственники, работающие в порту. Портреты разместили на плакатах на территории порта в мае и оставили до завершения всех праздничных мероприятий.

Для Владивостокского морского торгового порта День Победы — особенный праздник. Именно отсюда в годы Великой Отечественной войны на фронт доставлялись полученные по ленд-лизу вооружение, продукты питания, техника и медикаменты. За четыре военных года через ВМТП — основной дальневосточный порт страны — прошло 10 миллионов тонн грузов, необходимых для Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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