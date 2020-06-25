Во Владивостоке автобус вылетел на тротуар

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:31:52+03:00

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25 мая во Владивостоке автобус съехал с дороги и буквально заскочил на тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших. Во всех подробностях происшествия сейчас разбираются специалисты.

ЧП с участием Daewoo случилось при спуске с Магнитогорской на Вторю речку. По предварительной информации, автобус принадлежит частнику и не является общественным пассажирским транспортом. Тяжелое транспортное средство выехало на тротуар, минуя бордюр, после чего двумя колесами попало на обочину. В момент происшествия в салоне находился только водитель.

Пользователи социальной сети, куда попали фото, уже выдвигают догадки по поводу случившегося.

«Наверное уснул», «Похоже тормоза отказали. Сам съехал с дороги, чтобы дел не натворить. Если так, то молодец», «Либо подрезали, либо тормоза отказали» – комментируют подписчики популярного автомобильного сообщества.

Истинные причины ЧП еще предстоит установить специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU