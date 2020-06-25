2020-06-25T12:31:52+03:00
Происшествия

Во Владивостоке автобус вылетел на тротуар

Причины происшествия устанавливают специалисты
Милана СОКОЛ
Поделиться:
ЧП случилось в районе Второй речкиЧП случилось в районе Второй речкиФото: dps.control
Изменить размер текста:

25 мая во Владивостоке автобус съехал с дороги и буквально заскочил на тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших. Во всех подробностях происшествия сейчас разбираются специалисты.

ЧП с участием Daewoo случилось при спуске с Магнитогорской на Вторю речку. По предварительной информации, автобус принадлежит частнику и не является общественным пассажирским транспортом. Тяжелое транспортное средство выехало на тротуар, минуя бордюр, после чего двумя колесами попало на обочину. В момент происшествия в салоне находился только водитель.

Пользователи социальной сети, куда попали фото, уже выдвигают догадки по поводу случившегося.

«Наверное уснул», «Похоже тормоза отказали. Сам съехал с дороги, чтобы дел не натворить. Если так, то молодец», «Либо подрезали, либо тормоза отказали» – комментируют подписчики популярного автомобильного сообщества.

Истинные причины ЧП еще предстоит установить специалистам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Приморья досрочно сделал свой выбор в вопросе о поправках в Конституцию РФ
16 комиссий ежедневно работают во Владивостоке на улицах, транспорте, в организациях, жилых домах
Памятник пчеле-труженице появится в селе Анучино Приморского края
Во Владивостоке автобус вылетел на тротуар
Собственника парка в Приморье не стали штрафовать за гуляющих во время эпидемии
ВМТП присоединился к всероссийским акциям «Весть Победы» и «Лучи Победы»
МЧС Приморья сообщило сроки достижения максимальных уровней паводков
Грузовик снес леера, ДТП стало причиной пробки во Владивостоке
6 лет зоны получил житель Владивостока, забивший посетителя автомойки
«Единая Россия» проводит радиомарафон на тему Конституции
Водители Приморья пристегиваются чаще, чем 10 лет назад, но реже, чем водители в среднем по стране