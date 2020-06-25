2020-06-25T09:05:58+03:00
Общество

Собственника парка в Приморье не стали штрафовать за гуляющих во время эпидемии

Предпринимателю помогло вмешательство бизнес-омбудсмена региона
Никита СЕРГЕЕВ
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В редкие солнечные дни людей тянет на свежий воздухВ редкие солнечные дни людей тянет на свежий воздухФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина сообщила о прекращении административного разбирательства по поводу прогулок в одном из парков региона.

Предыстория такова, некоторое время назад административная комиссия обнаружила в парке гуляющих граждан и посчитала, что собственник территории нарушает санитарно-эпидемиологические требования. Предприниматель обратился за помощью к бизнес-омбудсмену. Юристы Аппарата Уполномоченного определили, что бизнесмен не организовывал массовых мероприятий и не совершал административного правонарушения. Далее для предпринимателя подготовили мнение Уполномоченного для предъявления на административном разбирательстве. На заседании комиссии, когда владелец парка привел все доводы, дело было прекращено.

— Таким образом, предприниматель избежал административного штрафа, который для должностных лиц составляет от 20 000 до 50 000 тысяч рублей, а для юридических лиц от 100 000 до 500 000 тысяч рублей, — сообщила Марина Шемилина.

Напомним, с 1 июня распоряжением губернатора Приморского края разрешены индивидуальные прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. С 24 июня открытый для посещения ландшафтные и исторические парки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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