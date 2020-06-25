Памятник пчеле-труженице появится в селе Анучино Приморского края

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:43:45+03:00

Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил депутат Законодательного собрания Приморья Александр Тютерев

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В Приморском крае появится памятник пчеле-труженице. Металлическую пчелу установят в селе Анучино, а сам памятник планируют открыть накануне ежегодного фестиваля меда.

Депутат Законодательного собрания Приморья Александр Тютерев во время эфира на радио "Комсомольская правда" рассказал о том, как развивается пчеловодство в регионе в условиях пандемии коронавируса.

- Вместе с союзом пчеловодов и администрацией Анучинского района мы надеемся, что пандемия все же позволит провести нам фестиваль "Медовое раздолье" в конце августа. Давняя мечта пчеловодов энтузиастов этого района осуществлена - они изготовили металлический памятник пчеле-труженице. Это удивительной красоты памятник. 28 августа планируется его открытие, а сам фестиваль должен состояться 29 августа, если позволит эпидемиологическая обстановка, - сказал Александр Тютерев.

ИСТОЧНИК KP.RU