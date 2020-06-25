Памятник пчеле-труженице появится в селе Анучино Приморского края
В Приморском крае появится памятник пчеле-труженице. Металлическую пчелу установят в селе Анучино, а сам памятник планируют открыть накануне ежегодного фестиваля меда.
Депутат Законодательного собрания Приморья Александр Тютерев во время эфира на радио "Комсомольская правда" рассказал о том, как развивается пчеловодство в регионе в условиях пандемии коронавируса.
- Вместе с союзом пчеловодов и администрацией Анучинского района мы надеемся, что пандемия все же позволит провести нам фестиваль "Медовое раздолье" в конце августа. Давняя мечта пчеловодов энтузиастов этого района осуществлена - они изготовили металлический памятник пчеле-труженице. Это удивительной красоты памятник. 28 августа планируется его открытие, а сам фестиваль должен состояться 29 августа, если позволит эпидемиологическая обстановка, - сказал Александр Тютерев.
ИСТОЧНИК KP.RU