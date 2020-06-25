16 комиссий ежедневно работают во Владивостоке на улицах, транспорте, в организациях, жилых домах
16 административных комиссий, контролирующих соблюдение режима повышенной готовности, ежедневно работают во Владивостоке. Они проверяют выполнение организациями санитарных требований и проводят профилактические беседы с гражданами. Комиссии совместно с Росгвардией и полицией ежедневно проводят рейды в разных районах города. Проведено более 34 тысяч проверок и профилактических бесед, сообщает городское управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.
Кроме того, сотрудники комиссий контролируют проведение дезинфекции в подъездах жилых многоквартирных домов. С начала пандемии во Владивостоке проверено 1459 адресов. По результатам таких рейдов составили 301 административный материал.
Режим повышенной готовности в Приморском крае продлен до 30 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU