Губернатор Приморья досрочно сделал свой выбор в вопросе о поправках в Конституцию РФ

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:10:28+03:00

Олег Кожемяко с супругой Ириной побывали на участке для голосования и опустили бюллетени в урну

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и его супруга приняли участие в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Глава региона голосовал досрочно сегодня, 25 июня, на участке для голосования № 727 Владивостока.

Основным днем для проведения плебисцита выбрана среда, 1 июля. Она сделана выходным днем для всей страны. Но для того, чтобы снизить риск заражения COVID-19 людям дана возможность проголосовать досрочно — с 25 по 30 июня.

— 1 июля — выходной. Проголосовав заранее, избиратель можно предоставить этот день себе, заняться личными делами. Кроме того, такой подход позволяет избежать большого скопления людей на участках в период пандемии, — сказал Олег Кожемяко.

Все члены избирательных комиссий прошли тестирование на коронавирус. Фото: сайт правительства Приморского края

Входы на избирательных участках организованы с одной стороны, а выходы — с другой. Гражданам выдают средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. У каждого — измеряют температуру. Все члены избирательных комиссий заранее прошли тестирование на коронавирус. Кабинки для голосования не имеют шторок, чтобы снизить риск передачи вируса через поверхность, к которой прикасаются множество людей. Для соблюдения тайны выборов кабинки повернуты входом к стене. Во всех помещениях регулярно проводят дезинфекцию и уборку.

Голосующим выдают средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. Фото: сайт правительства Приморского края

По данным крайизбиркома, в Приморье на сегодняшней день действует 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Кроме того, 205 мест для голосования оборудованы всем необходимым на военных, транспортных и рыбацких судах.

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ИСТОЧНИК KP.RU