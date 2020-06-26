2020-06-26T01:24:08+03:00
Общество

Поиски пропавшей пятилетней Мирославы из Владивостока завершены

О местонахождении девочки ничего не было известно с 24 июня
Кристина ГРИН
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Девочка ушла из дома и не вернулась. Фото: Примпоиск.Девочка ушла из дома и не вернулась. Фото: Примпоиск.
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Мирославе из Владивостока 5 лет. 24 июня она вышла из дома и пропала. Девочка не вернулась домой ни через час, ни через два. О ее местоположении никому не было известно. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска.

Те начали масштабную поисковую операцию с размещения информации о пропавшем ребенке в сети. Это помогает увеличить число осведомленных об исчезновении девочки. Волонтеры отмечали, что если кому-то известно о том, где находится ребенок, то лучше срочно сообщить об этом либо в полицию, либо самим активистам.

25 июня объявили о том, что поисковая операция Мирославы завершена. К счастью, повод радостный – девочку нашли живой и невредимой сами волонтеры. Заголовок «Найдена. Жива» в посте аккаунта организации всегда сопровождается хвалебными комментариями от неравнодушных горожан. Десятки людей поблагодарили поисковиков за их труд и за спасенные жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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