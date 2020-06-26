Поиски пропавшей пятилетней Мирославы из Владивостока завершены

26 Июнь 2020 2020-06-26T01:24:08+03:00

О местонахождении девочки ничего не было известно с 24 июня

Изменить размер текста: A A

Мирославе из Владивостока 5 лет. 24 июня она вышла из дома и пропала. Девочка не вернулась домой ни через час, ни через два. О ее местоположении никому не было известно. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска.

Те начали масштабную поисковую операцию с размещения информации о пропавшем ребенке в сети. Это помогает увеличить число осведомленных об исчезновении девочки. Волонтеры отмечали, что если кому-то известно о том, где находится ребенок, то лучше срочно сообщить об этом либо в полицию, либо самим активистам.

25 июня объявили о том, что поисковая операция Мирославы завершена. К счастью, повод радостный – девочку нашли живой и невредимой сами волонтеры. Заголовок «Найдена. Жива» в посте аккаунта организации всегда сопровождается хвалебными комментариями от неравнодушных горожан. Десятки людей поблагодарили поисковиков за их труд и за спасенные жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU