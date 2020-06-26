Владивосток готовится к массовому полумарафону

26 Июнь 2020 2020-06-26T03:23:45+03:00

В самом начале августа в столице Приморья собираются провести «ЗаБег. РФ» с участием нескольких тысяч человек

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2 августа, в воскресенье, в Приморье, как и в других регионах страны, будет дан старт Всероссийскому полумарафону «ЗаБег. РФ». Этому была посвящена совместная онлайн-конференция руководителя «Лиги Героев» Ксении Шойгу и Губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Стартует полумарафон одновременно во всех 85 регионах России. Во Владивостоке забег начнется в 16:00. Маршрут забега проложили через мост на остров Русский и обратно.

— Надеюсь, к этому моменту мы уже снимем все ограничения, связанные с эпидемией. В прошлом году Владивосток завоевал звание беговой столицы, которое в течение двух лет удерживала Казань. Мы сделаем это спортивное мероприятие более массовым. Я и сам приму участие в забеге, — заявил глава Приморья.

Как сообщила Ксения Шойгу, подготовка полумарафона находится на финальной стадии: разработан логотип, отобраны медали, стартовые майки отправлены во Владивосток.

— Мы плотно работаем с правительством Приморского края, чтобы организовать максимально комфортную атмосферу для участников и болельщиков. Владивосток уже лидирует по количеству заявок, поэтому у него есть все шансы вновь стать беговой столицей России, — отметила Шойгу.

В прошлом году участниками «ЗаБега» во Владивостоке стали более трех с половиной тысяч человек. Они на выбор пробежали одну из четырех дистанций — 1,5 километра, 5, 10 и 21 километр. В 2019 году Владивосток был признан беговой столицей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU