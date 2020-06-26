На Космонавтов во Владивостоке снова тонут машины, в ловушке оказался спорткар
Владивосток переживает мощный удар стихии. Сильные дожди стали причиной масштабных подтоплений и других коммунальных бед в городе. В очередной раз в озеро превратилась низина на улице Космонавтов. Несмотря на ремонт дороги и чистку ливневой канализации, решить проблему по затоплению участка не удается из года в год.
Очевидцам удалось заснять скорость подъема уровня воды на Космонавтов. В очередной раз заложниками ситуации оказались автомобилисты. Пострадали те, кто припарковал своих железных коней в низине и те, кто попытался преодолеть подтопленный участок. Среди них и владелец спортивной «купешки». Roadster, судя по всему, получил гидроудар.
В приморской столице затопило улицу Космонавтов.Видео: reality_vdk, dpskontrol125rus
В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Специалисты прогнозируют выход рек из берегов и возможное подтопление территорий. По прогнозам синоптиков, ливень на большей территории края продолжится вплоть до ночи.
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ИСТОЧНИК KP.RU