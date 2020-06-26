На Космонавтов во Владивостоке снова тонут машины, в ловушке оказался спорткар

26 Июнь 2020 2020-06-26T04:51:02+03:00

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Владивосток переживает мощный удар стихии. Сильные дожди стали причиной масштабных подтоплений и других коммунальных бед в городе. В очередной раз в озеро превратилась низина на улице Космонавтов. Несмотря на ремонт дороги и чистку ливневой канализации, решить проблему по затоплению участка не удается из года в год.

Очевидцам удалось заснять скорость подъема уровня воды на Космонавтов. В очередной раз заложниками ситуации оказались автомобилисты. Пострадали те, кто припарковал своих железных коней в низине и те, кто попытался преодолеть подтопленный участок. Среди них и владелец спортивной «купешки». Roadster, судя по всему, получил гидроудар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/787156" frameborder="0"></iframe> В приморской столице затопило улицу Космонавтов.Видео: reality_vdk, dpskontrol125rus

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Специалисты прогнозируют выход рек из берегов и возможное подтопление территорий. По прогнозам синоптиков, ливень на большей территории края продолжится вплоть до ночи.

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ИСТОЧНИК KP.RU