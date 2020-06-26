В Находке музей имени Травина и Фонд «Восточный Порт» открыли экспозицию «Бессмертен подвиг твой, герой! Мы помним! Мы гордимся!»

26 Июнь 2020 2020-06-26T04:59:06+03:00

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Представители Фонда «Восточный Порт» и краеведческого музея имени Глеба Травина открыли во Врангеле экспозицию «Бессмертен подвиг твой, герой! Мы помним! Мы гордимся!», посвященную приморцам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось в день 75-летнего юбилея проведения первого Парада Победы на Красной площади в Москве.

Новая экспозиция «Бессмертен подвиг твой, герой! Мы помним! Мы гордимся!». Фото: пресс-служба АО "Восточный порт"

Со знаменательным событием сотрудников музея поздравил вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта, передав новую книгу «Великая Победа. Дальний Восток в годы Второй мировой войны», в создании которой принял активное участие «Восточный Порт».

Материалы для «стенда Героев», учащиеся 20-й школы Врангеля (именно в её помещениях располагаются во многом уникальные коллекции и экспонаты) под руководством сотрудников музея начали собирать еще с декабря прошлого года. Со слов старших членов своих семей записывали воспоминания о героических родственниках — их фронтовых буднях и подвигах, жизни до и после войны, подбирали фотографии из семейных альбомов. Впереди у работников музея и школьников-активистов — большая трудоемкая работа над созданием «Книги памяти» на основе собранного исторического материала. Помощь в этом, а также в выпуске издания окажет Фонд «Восточный Порт».

Материалы для «стенда Героев» собирали учащиеся 20-й школы Врангеля. Фото: пресс-служба АО "Восточный порт"

— К сожалению, нынешнее поколение детей очень мало знает о своих корнях, о своих предках. И наш музей, и этот стенд позволят им приходить сюда и соприкасаться с той историей, с теми событиями, которые были во время и после Великой Отечественной войны. Большое спасибо Фонду «Восточный Порт» — именно его помощь позволила нам разместиться в этом светлом и красивом помещении, которым мы очень гордимся. Вместе с Фондом мы планируем развивать наш музей, пополнять его новыми фактами и экспонатами из жизни наших известных земляков, — отметила руководитель музея имени Глеба Травина Татьяна Алюнина.

СПРАВКА:

Музей им. Г. Травина был основан более 30 лет назад при участии известных путешественников Федора и Павла Конюховых. По их замыслу, одной из основных задач работы музея должна была стать пропаганда среди молодежи здорового образа жизни, любви к природе и истории родного края. Неслучайно музей был назван в честь легендарного велопутешественника прошлого века Глеба Травина, совершившего неповторимый велопереход вдоль границ Советского Союза.

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ИСТОЧНИК KP.RU