Предприниматели Приморья, пострадавшие от COVID-19, получили очередные налоговые льготы
Законодательное Собрание Приморья сегодня, 26 июня, на очередном заседании приняло новый пакет налоговых льгот для организаций и предпринимателей, пострадавших в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Был рассмотрен проект закона о внесении изменений статью 1 Закона Приморского края «Об установлении пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения».
Законопроект расширяет перечень видов экономической деятельности, для которых приняты сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения (1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов).
Сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения будут применяться для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в соответствии с кодами Общероссийского классификатора 10 видов экономической деятельности:
«32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов»,
«47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах»,
«47.82. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью«,
«47.89. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами»,
«52.21.21. Деятельность автовокзалов и автостанций»,
«52.23.1. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом»,
«86.23 Стоматологическая практика«,
«91.02. Деятельность музеев»,
«91.04.1 Деятельность зоопарков»,
«96.02. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты».
По указанным видам экономической деятельности в крае работают 6,2 тысячи предпринимателей, которые обеспечивают рабочими местами более 10 тыс. приморцев.
Законопроект был принят единогласно. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU