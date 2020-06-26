2020-06-26T05:36:12+03:00
Общество

Предприниматели Приморья, пострадавшие от COVID-19, получили очередные налоговые льготы

Региональный парламент единогласно принял законопроект о новых мерах поддержки экономики края
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Заседание Законодательного Собрания Приморья прошло онлайнЗаседание Законодательного Собрания Приморья прошло онлайн
Изменить размер текста:

Законодательное Собрание Приморья сегодня, 26 июня, на очередном заседании приняло новый пакет налоговых льгот для организаций и предпринимателей, пострадавших в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Был рассмотрен проект закона о внесении изменений статью 1 Закона Приморского края «Об установлении пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения».

Законопроект расширяет перечень видов экономической деятельности, для которых приняты сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения (1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов).

Сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения будут применяться для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в соответствии с кодами Общероссийского классификатора 10 видов экономической деятельности:

«32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов»,

«47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах»,

«47.82. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью«,

«47.89. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами»,

«52.21.21. Деятельность автовокзалов и автостанций»,

«52.23.1. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом»,

«86.23 Стоматологическая практика«,

«91.02. Деятельность музеев»,

«91.04.1 Деятельность зоопарков»,

«96.02. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты».

По указанным видам экономической деятельности в крае работают 6,2 тысячи предпринимателей, которые обеспечивают рабочими местами более 10 тыс. приморцев.

Законопроект был принят единогласно. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Этому городу нужен новый герой»: жители Владивостока восхищены Акваменом, который вытащил потопленную машину незнакомца
Из берегов вышла река Саперка в Угловом, вода подступает к федеральной трассе
Фестиваль сыра и меда планируют провести во Владивостоке в середине июля
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Умер еще один пациент ковидного госпиталя в Приморье
Речка во Владивостоке вот-вот выйдет из берегов
Диагноз «коронавирус» подтвержден еще у 85 жителей Приморья
Предприниматели Приморья, пострадавшие от COVID-19, получили очередные налоговые льготы
Голый «человек дождя» удивил жителей Владивостока
В Находке музей имени Травина и Фонд «Восточный Порт» открыли экспозицию «Бессмертен подвиг твой, герой! Мы помним! Мы гордимся!»
Штормовое предупреждение: сильные дожди, грозы и подъемы уровня рек ожидаются в Приморье
На Космонавтов во Владивостоке снова тонут машины, в ловушке оказался спорткар
Почти десятая часть электората Приморья уже выразила мнение по вопросу о поправках к Конституции РФ
Владивосток готовится к массовому полумарафону
Букет цветов для прокурора: в «почетную отставку» отправили судью и супругу депутата Госдумы из Приморья Рону Сопчук
«Пусть вечной будет память»: в Лесозаводске открыли «Монумент Победы»
Поиски пропавшей пятилетней Мирославы из Владивостока завершены
Дожди-пистолеты: Владивосток накрывает мощный циклон с ливнями
Губернатор Приморья досрочно сделал свой выбор в вопросе о поправках в Конституцию РФ
16 комиссий ежедневно работают во Владивостоке на улицах, транспорте, в организациях, жилых домах
Памятник пчеле-труженице появится в селе Анучино Приморского края
Во Владивостоке автобус вылетел на тротуар
Собственника парка в Приморье не стали штрафовать за гуляющих во время эпидемии
ВМТП присоединился к всероссийским акциям «Весть Победы» и «Лучи Победы»
МЧС Приморья сообщило сроки достижения максимальных уровней паводков
Грузовик снес леера, ДТП стало причиной пробки во Владивостоке
6 лет зоны получил житель Владивостока, забивший посетителя автомойки
«Единая Россия» проводит радиомарафон на тему Конституции
Водители Приморья пристегиваются чаще, чем 10 лет назад, но реже, чем водители в среднем по стране