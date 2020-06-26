2020-06-26T06:51:54+03:00
Происшествия

Речка во Владивостоке вот-вот выйдет из берегов

Вода в районе Фадеева уже поднялась до уровня моста [видео]
Милана СОКОЛ
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Вода продолжает прибыватьВода продолжает прибыватьФото: принтскрин видео.
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Владивосток продолжает топить. Стихия не отступает, мощный дождь, обрушившийся на город, стал причиной разрушения асфальта, схода грунта и затопления улиц. Под угрозой выхода из берегов оказалась и река Объяснения.

Река Объяснения протекает по территории Владивостока, между Ленинским и Первомайским районами города. Обычно спокойная речушка, сегодня предстала перед очевидцами мощными потоками. Вода в районе Фадеева уже достигла пешеходного мостика. Местные жители опасаются затопления территории. К тому же часть близлежащих улиц уже «поплыла».

В реке во Владивостоке стремительно поднимается вода.Видео: dpskontrol125rus

По сообщениям очевидцев, подтоплены Борисенко, Новожилова, Стрелковая, Фадеева и Спортивная.

Во Владивостоке затопило улицу Борисенко.Видео: Юлиана Виноградова

По прогнозам синоптиков, осадки на большей территории края продолжатся до ночи. В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Специалисты ожидают подъем уровня воды в реках с подтоплением низин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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