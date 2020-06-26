Речка во Владивостоке вот-вот выйдет из берегов
Владивосток продолжает топить. Стихия не отступает, мощный дождь, обрушившийся на город, стал причиной разрушения асфальта, схода грунта и затопления улиц. Под угрозой выхода из берегов оказалась и река Объяснения.
Река Объяснения протекает по территории Владивостока, между Ленинским и Первомайским районами города. Обычно спокойная речушка, сегодня предстала перед очевидцами мощными потоками. Вода в районе Фадеева уже достигла пешеходного мостика. Местные жители опасаются затопления территории. К тому же часть близлежащих улиц уже «поплыла».
В реке во Владивостоке стремительно поднимается вода.Видео: dpskontrol125rus
По сообщениям очевидцев, подтоплены Борисенко, Новожилова, Стрелковая, Фадеева и Спортивная.
Во Владивостоке затопило улицу Борисенко.Видео: Юлиана Виноградова
По прогнозам синоптиков, осадки на большей территории края продолжатся до ночи. В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Специалисты ожидают подъем уровня воды в реках с подтоплением низин.
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ИСТОЧНИК KP.RU